Nancy Escárcega amplía ante el IEE denuncia por violencia política de género en contra de Lucha Castro y Corral

Nancy Escárcega Valenzuela, candidata 04 a la Magistratura del Tribunal de Disciplina del Estado de Chihuahua, informó que amplió su denuncia ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) por violencia política por razones de género en contra del grupo político que ha orquestado una campaña de violencia y calumnias en su contra.

“La perversión de este grupo político no conoce límites, ahora han caído en la peor bajeza de mentir y manipular a víctimas para politizar, para manchar este proceso electoral donde no pretenden más que enquistarse en el poder a toda cosa”, declaró.

Nancy Escárcega remarcó que con esta ampliación de la denuncia se entregan las pruebas de que esta campaña de violencia ha arreciado y se demanda la sentencia inmediata de las medidas cautelares en contra de los responsables.

“Este acoso no es casual. Tiene rostro, tiene origen y tiene motivaciones profundamente políticas. Yo no tengo miedo, yo no tengo nada que ocultar y por eso lo digo con toda la claridad: quien está detrás de esta campaña cobarde es Javier Corral, quien mueve sus brazos armados, es Javier Corral. Quien tiene miedo de una candidata incorruptible es Javier Corral”, declaró.