Murieron 5 municipales en el año; tres de ellos en accidentes

Noticias de Chihuahua.-

En este año que concluye, la Dirección de Seguridad Pública Municipal despidió con honores a cinco elementos que perdieron la vida en distintos hechos; dos de ellos fueron por homicidio y tres por accidentes.

Enero: Asesinato del Segundo Chacón

Fue el día 16, el sargento segundo Roberto Carlos Rivero Chacón y el agente César Holguín, fueron atacados a balazos esa noche mientras se desplazaban por la Vialidad Ch-P, a la altura de la calle 42, en la colonia Dale. El Segundo sólo alcanzó a pedir apoyo al radio operador antes de morir, pues era él el objetivo de los criminales.

De acuerdo a la información recabada, el comandante Chacón -como se le conocía en las filas policiacas- se había desempeñado en el Grupo de Investigación y en el Grupo Especial Contra Pandillas y en la actualidad hacía labores de inteligencia.

Tras la lamentable pérdida, gracias a la inteligencia de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) y el trabajo en equipo de los municipales, lograron dar al poco tiempo con los presuntos homicidas. Los detenidos fueron Kevin Ernesto F. M., de 19 años de edad; José Alfredo C. C., de 20; Joel Iván M. C., de 21, así como Jonathan C. C., de 22 y José Israel R. L., de 28; además de dos mujeres de nombre Brenda Janeth C. L. y Paola Yazmín R. O., de 18 y 26 años, respectivamente.

Chacón había efectuado la detención de un narcomenudista en la calle 52 y Revilla, en la colonia Cuarteles, a unas pocas cuadras del lugar donde el agente municipal fuera emboscado, delincuente que inexplicablemente fue dejado en libertad por el juez a 24 horas de su detención.

En el homenaje con honores a este importante elemento de la DSPM, estuvo presente el ex alcalde Marco Adán Quezada, quien en su mandato municipal, procuró mucho a quienes juraron servir y proteger a los capitalinos.

Febrero: Asesinato de Valdez, el escolta y paramédico

Fue la noche de sábado 2 de febrero, al exterior de una tienda Oxxo ubicada sobre la calle 20 de noviembre y Donato Guerra.

Manuel Enrique Valdez Castillo, recibió múltiples impactos de bala, tras los cuales perdió la vida al ingresar al hospital central de Chihuahua.

En su homenaje realizado en la Escuela de Policía, familiares, compañeros y grandes amigos, le dieron el último adiós. Fue durante esa tarde cuando la alcaldesa Maru Campos al decir unas palabras de despedida para aquel elemento que la salvó de caer de un caballo, comenzó a llover. Todo pareció como si fuese un mensaje desde el cielo, pues al callar la presidenta, la lluvia paró también.

Marzo: Fatal choque en colonia San Rafael

Francisco Javier Ávalos Alarcón, perdió la vida a consecuencia de las graves lesiones después de un desafortunado accidente automovilístico suscitado durante la madrugada del sábado 23 de marzo en calles de la colonia San Rafael.

Fue alrededor de las 02:00 horas de este día, en las calles 11 y Ponce de León, de la colonia en mención, donde se reportó el choque de un vehículo Ford Focus en el que viajaba el elemento de la Policía Municipal que se encontraba en su día franco.

Septiembre: En cumplimiento del deber

Durante la madrugada del domingo 15 el elemento identificado como Martín Molina cayó del techo de una dulcería ubicada en la avenida Nueva España y calle 20. Y es que el agente, junto con un compañero bombero cayeron, siendo él quien muriera y el compañero quedara grave.

Diciembre: Despiden con honores a Argüelles

Fue a media noche, viernes 13 y Luis Gerardo Argüelles Ángel venía de una posada, luego de pasar horas de mucha alegría con compañeros de turno del Distrito Colón. Desafortunadamente el exceso de velocidad a bordo de su auto Bora, fue lo que acabó con su vida en un accidente vial registrado al norte de la ciudad afuera del fraccionamiento Urbi Villas del Rey.

Este policía fallecido también era paramédico y tenía 26 años de servicio en la DSPM.

Descansen en paz.