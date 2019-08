Municipio no sancionará las manifestaciones según el Reglamento de Justicia Cívica; aclara Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

Ante la aprobación de crear el Reglamento de Justicia Cívica, mismo que deberá entrar en vigor a partir del 01 de septiembre, la alcaldesa Maru Campos aclaró dudas referentes a si las manifestaciones serán sancionadas, sin embargo será Gobernación Municipal quien tenga que emitir el permiso correspondiente.

“Nosotros no sancionamos las manifestaciones, porque son una expresión legal y jurídica constitucional de garantías individuales que tienen los ciudadanos por ser ciudadanos, entonces, lo que no nos gusta o lo que el municipio debe de cuidar es la falta de orden o la falta de convivencia, el municipio y en específico una servidora no trata de criminalizar las causas, las causas siempre son bienvenidas y nosotros lo promovemos con la ciudadanía y asociaciones a que enarbolen las causas, el tema es no quitar o no hacer o generar un desorden a la comunidad”, expresó.