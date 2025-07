Mujeres del PT se reúnen para construir poder popular en Ascensión

En un acto de convicción y compromiso territorial, el municipio de Ascensión fue sede del Primer Encuentro de Mujeres del Partido del Trabajo, un espacio de diálogo, formación y acción política que reunió a liderazgos estatales y municipales con el objetivo de fortalecer el papel de las mujeres en la transformación política del Chihauhua.

La jornada contó con la presencia de Tania Aguilar, dirigente estatal del PT; Nijta Leal, titular del Sectorial de Mujeres en el PT estatal; y Fátima Fierro, dirigente municipal del PT en Ascensión. Las tres lideresas coincidieron en que el poder de las mujeres debe ser motor de organización, justicia y dignidad para las familias de Ascensión.

Tania Aguilar destacó que el PT en Chihuahua está comprometido con la formación de cuadros femeninos que representen los valores de justicia social y equidad: “No hay transformación sin mujeres. Y no hay mujeres empoderadas sin organización. Este encuentro es el inicio de una ruta que vamos a recorrer juntas.”

Por su parte Fátima Fierro, líder municipal del PT, subrayó la importancia de que las mujeres de Ascensión se reconozcan como protagonistas del cambio: “Aquí no venimos a pedir permiso. Venimos a tomar la palabra, a ocupar el espacio y a construir comunidad.”

“Este encuentro no es sólo una reunión, es una declaración de lucha. Las mujeres del PT estamos aquí para construir poder desde abajo, con conciencia, con historia y con territorio, somos mujeres PT”, expresó Nijta Leal ante decenas de asistentes.

Durante el evento se abordaron temas como el derecho a la participación política de las mujeres, la violencia política de género, el derecho a la participación plena en espacios de decisión, y la urgencia de impulsar liderazgos femeninos en todos los niveles del partido.

El PT se comprometió a realizar diversos talleres sobre varios temas de interés para las mujeres de Ascensión, el encuentro concluyó con el compromiso de replicar estas jornadas en otros municipios, consolidando una red de mujeres del PT que impulse políticas públicas con perspectiva de género y empoderamiento político de las mujeres en el entorno popular.