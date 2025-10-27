Mujer lesionada en concierto de Los Tigres del Norte está fuera de peligro

En relación con el incidente ocurrido durante el espectáculo de Los Tigres del Norte, en el que una mujer resultó lesionada, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, informó que la persona se encuentra fuera de peligro y recibiendo la atención médica correspondiente.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, en el estadio Manuel L. Almanza a una mujer le cayó encima el portón, lo cual resultó lesionada.

El organizador del evento, a través de las pólizas de responsabilidad civil, cubrió en su totalidad los gastos médicos derivados del accidente, informó el secretario.

Asimismo, el Subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva, mantuvo comunicación directa y constante con los familiares de la afectada para dar seguimiento puntual a su estado de salud y garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos.