Muere menor de 11 meses por sarampión, van 21 casos en la entidad

La Secretaría de Salud dio a conocer del deceso de una menor de 11 meses de edad a causa de complicaciones por sarampión.

La menor pertenecía a la etnia rarámuri y era originaria del municipio de Balleza.

La defunción se registró el pasado 23 de septiembre en el municipio de Nuevo Casas Grandes, se reportó que no contaba con antecedente de vacunas.

Cabe señalar que a la fecha se registran 4 mil 344 casos de sarampión en la entidad, 4 mil 301 personas ya se recuperaron y 43 aún presentan síntomas, 15 de ellas hospitalizadas.