Movimiento Ciudadano reafirma su compromiso con México y no con pactos partidistas: Alma Portillo

Movimiento Ciudadano es la única alternativa que presenta soluciones concretas y de fondo frente a los grandes desafíos en nuestro país. A diferencia de los partidos que le fallaron a México, y también del que hoy está en el poder, gobernando con incapacidad y opacidad.

Así lo afirmó la diputada parralense Alma Portillo Lerma, quien subrayó que el proyecto de Movimiento Ciudadano está construido con base en una agenda de futuro, que tiene causas ciudadanas y que atienen los problemas más urgentes.

Somos el partido que defiende el agua y el derecho a su acceso, las energías limpias, que quiere un sistema nacional de cuidados, con más guarderías y asilos, que desea que la mujer no sufra más violencia, que protege a la fuerza laboral con condiciones óptimas de trabajo, sostuvo.

Ante especulaciones de alianzas y discursos distractores que vienen desde la presidencia de la República, Portillo Lerma reiteró el principio fundamental del movimiento: no formar alianzas con partidos, sino con la ciudadanía.

La diputada también expresó su respaldo al mensaje emitido por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, destacando que en estos momentos no lugar para distracciones políticas sobre una supuesta alianza electoral que no existe.

“Compartimos el llamado de nuestro coordinador: México no puede seguir atrapado entre el punitivismo, disfrazado de regulación o del prohibicionismo ni la militarización. Necesitamos una nueva visión de país, centrada en las personas, no en los partidos”, concluyó Alma Portillo.