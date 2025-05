Morenistas no tienen autoridad moral para criticar trabajo de la Comisión de Justicia; les molesta que se tipificará el narcoterrorismo: Sánchez

Luego de que las diputadas morenistas Jael Argüelles y Leticia Ortega criticaran el trabajo legislativo de la Comisión de Justicia, la cual preside Francisco Sánchez, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano afirmó que «no tienen autoridad moral» para criticar, y que se trata de una «bandera falsa».

«Ha sido sistemático lo hecho por la bancada de Morena. En términos de guerra, hay algo que se llama bandera falsa, la bandera falsa genera que el adversario se ocupe en un tema que no tiene relevancia. ¿Por qué una bandera falsa? Morena tiene 12 diputados, de esos 12 diputadas y diputados, solamente una de ellas ha sesionado más que la Comisión de Justicia y es la diputada Herminia Gómez de la Comisión de Derechos Humanos, todas las demás, tienen menos sesiones que la Comisión de Justicia que ha sesionado en 12 ocasiones de manera directa o en conjunto con otras Comisiones», dijo Sánchez Villegas.

El legislador de MC argumentó que «por ejemplo, la diputada Jael Argüelles, desde el mes de noviembre es presidenta de la Comisión de Feminicidios, algo que está lastimando en nuestro estado, desde entonces recibió una iniciativa de la diputada Alma Portillo y mía para agravar las penas en materia de feminicidios, y desde entonces no ha sesionado. Me parece que no hay autoridad moral para venir a decirlo».

«La molestia de Morena es que la iniciativa que he presentado para tipificar el narcoterrorismo ha ido avanzando, ya se aprobó el sentido del dictamen, y por eso, a partir de que la Comisión de Justicia aprobó precisamente que esta iniciativa ya fuera formulada en un dictamen positivo han iniciado esta serie de ataques. Es una estrategia que no nos va a distraer, nosotros estaremos procesando todos los asuntos. Entonces, el trasfondo de esto, es que la iniciativa que hemos presentado para tipificar el narcoterrorismo, es muy probable que en este mismo periodo ordinario de sesiones, salga de manera positiva», recalcó el diputado Francisco Sánchez.