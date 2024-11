Morena votó en contra del arrendamiento de barredoras mecánicas

El regidor Hugo Eduardo González Muñiz, a nombre de la fracción edilicia de morena en el cabildo de Chihuahua, expuso los motivos por los que se votó en contra del arrendamiento de barredoras por 10 años en la administración municipal.

En la exposición de su voto razonado, el edil explicó que la postura de la fracción morenista se manifestó por la protección de los recursos de las próximas administraciones, ya que al igual que en el tema de las unidades de seguridad pública, estos arrendamientos rebasan las facultades de la propia administración, luego que se dé la adjudicación a particulares con una vigencia a partir de su autorización por los próximos 10 años.

“A nosotros se nos dio una buena explicación de por qué se tendrían que gestionar, lo que no estamos de acuerdo es que se arrenden por 10 años, es decir, estamos brincando 3 administraciones, estamos dejando comprometidos los recursos de las próximas 3 administraciones, y ese siempre será nuestro argumento, no estamos en contra, no es que no queramos que el municipio avance, simplemente queremos cuidar los recursos de las siguientes administraciones”, manifestó el regidor.

Hugo González ha sostenido que se ha vuelto una costumbre el que cada año, se renten vehículos o se concesionen servicios públicos, peor aún, por un periodo que excede al de la administración actual, al argumentar que es mejor para el municipio y el proveedor.

En este sentido, indicó que este modelo que se ha mantenido en la administración municipal lleva a una privatización de los servicios, en este caso, del barrido de las calles, ya que en la privatización se transfiere de manera permanente la propiedad de una empresa o un activo del Estado al sector privado, mientras que concesionar implica transmitir de forma temporal la administración de una empresa o un activo del Estado al sector privado.

Finalmente cuestionó el costó que tendría para la administración municipal la probable rescisión del contrato con la empresa privada, al mismo tiempo que recordó que en Ciudad Juárez este mismo arrendamiento se realiza por 3 años, siendo un esquema exitoso sin tener que comprometer el presupuesto de futuras administraciones.