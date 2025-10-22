Morena va a gobernar Chihuahua porque los electores lo determinen, no por lo que digan el PRI y el PAN: Estrada

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que Morena gobernará Chihuahua si así lo deciden los chihuahuenses, no si lo deciden el PRI y el PAN.

“Morena va a gobernar Chihuahua porque la mayoría de los chihuahuenses así lo determinen. Morena no llegaría al poder porque el PRI y PAN quieran”, declaró Estrada Sotelo.

El coordinador morenista agregó que “la declaración del diputado omite algo fundamental, no son ellos los que lo determinan, son los electores”, dijo en referencia a lo que dijo el priista Alejandro Domínguez, de que el PAN necesita al PRI para ganar elecciones.

Y es que esta semana, el diputado federal y dirigente estatal del PRI en Chihuahua, Alejandro Domínguez, aseguró que en las elecciones del 2024, se hubieran perdido dos Distritos locales y uno federal si el PAN y el Revolucionario Institucional no hubieran ido en alianza.