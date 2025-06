“Morena quiere ocultar la pobreza, no terminarla”: Arturo Medina por desaparición del CONEVAL

Luego de que diputados de Morena y partidos aliados aprobaran la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que se encargaba de medir la pobreza y evaluar la efectividad de las políticas de desarrollo social en el país, Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, manifestó su completo rechazo a lo que calificó como “un atentado más contra la transparencia”.

Medina señaló que al desaparecer este organismo, el régimen de Morena busca disminuir las herramientas que sirven a la ciudadanía para conocer la efectividad del trabajo que el gobierno realiza y, por ende, ocultar y manipular datos sobre la situación de la pobreza en México.

“El gobierno de Morena sabe perfecto que sus políticas mal diseñadas no están provocando movilidad social, pues no hay un sistema efectivo que les permita garantizar que los apoyos generen oportunidades reales para las familias que los reciben; el desorden con el que el dinero público se distribuye ha permitido que los recursos sean utilizados para fines electoreros y no para combatir la desigualdad”, indicó.

El priista agregó que la casi nula inversión en obra pública por parte del gobierno de Morena, así como las condiciones de inseguridad que prevalecen en gran parte del territorio nacional, han endurecido la situación de pobreza en el país.

“La casi nula infraestructura vuelve complejas actividades comerciales locales así como el acceso a servicios básicos, además asfixia las economías regionales, mientras que la inseguridad afecta principalmente a los más pobres, cerrando oportunidades de crecimiento e incluso provocando desplazamientos territoriales que les obligan a abandonar su patrimonio”, indicó.

El coordinador legislativo detalló que todas estas circunstancias hacen que el país esté viviendo un retroceso en cuanto a desarrollo social se refiere y es lo que Morena pretende ocultar al eliminar órganos efectivos como el CONEVAL.

Medina finalizó afirmando que con estas medidas, Morena no busca combatir la pobreza, sino ocultarla y maquillar su fracaso y la crisis en la que están sumiendo al país.