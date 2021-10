Morena prevé recaudación de 250 mdp con regularización; esperarán reglas de operación

Noticias de Chihuahua.-

El grupo parlamentario de Morena en el congreso local precisó que será necesario esperar las reglas de operación de la regularización de vehículos, sin embargo, se puede hablar de una recaudación aproximada de 250 millones de pesos que quedarán en las arcas del estado de Chihuahua, tal y como lo precisó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores morenistas aseguraron que la regularización de vehículos chuecos no afectará a la industria automotriz, debido a que actualmente las personas que compran vehículos sin regularizar no cuentan con el poder adquisitivo para comprar vehículos nuevos o seminuevos de agencia, es decir que los beneficiados no son parte de sus mercados.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes, en conjunto con los legisladores juarenses, señalaron que la medida anunciada por el presidente beneficiará en gran medida a las familias juarenses que han tenido que acceder a vehículos chuecos para poder realizar de manera diaria sus actividades, las cuales no podrían concretarse con el deficiente transporte público en la frontera.

El coordinador de los diputados de Morena, Edin Cuauhtémoc Estrada, detalló que estarán esperando las reglas de operación para conocer de que manera se aplicará y funcionará la regularización, pero es seguro que habrá beneficios para la ciudadanía y no representarán afectaciones para el sector automotriz.