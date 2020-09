Morena perdería mayoría si partidos proponen candidaturas fuertes: Corral

Noticias de Chihuahua.-

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el gobernador Javier Corral Jurado ofreció un panorama político electoral para el próximo proceso 2020-2021, en el que señala que si existe una recuperación por parte de la oposición y presentan buenas candidaturas, Morena podría perder la mayoría en los espacios legislativos para la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que después de la derrota del 2018, la oposición no ha sabido recuperarse y si el PAN no se conecta con los intereses de la ciudadanía y hacer alianza con las asociaciones, organismos y causas sociales que ha abandonado el presidente Andrés Manuel López Obrador, no podrán recobrar espacios que fueron ganados por Morena en las elecciones pasadas.

Detalló que las candidaturas que propongan los partidos, sobre todo Acción Nacional, deberán ser con personajes intachables que no den motivos para la descalificación o acusación cierta sobre conductas irregulares, pues es de estas conductas de donde se nutre el mandatario federal para atacar a los grupos opositores del país.

Añadió que prevé que los militantes orgánicos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) terminen por sumarse a Andrés Manuel López Obrador, por lo que es trabajo del resto de los partidos políticos movilizarse y plantear candidaturas fuertes que le quiten a Morena la mayoría en el Congreso, sobre todo en un momento en el que se acerca la revocación de mandato del 2022.

En cuanto a Felipe Calderón, el gobernador aseguró que la negativa al registro de México Libre beneficia más a Morena, ya que este partido vendría a dividir el voto de las personas que actualmente apoyan a partidos de derecha como Acción Nacional.