Morena no apoya a Chihuahua, ni lo hará en este próximo sexenio: Hilda Sánchez vs Miguel La Torre

La candidata del México Republicano Hilda Sánchez, dio a conocer que el gobierno federal de Morena no ha hecho nada por los chihuahuenses ya que no dan apoyo para la obra pública o programas importantes, por ello pide que se vote por México Republicano y no por el candidato morenista.

“Se requiere estar ciego para no ver las obras que se han hecho en Chihuahua pero aún hay cosas por las que debemos hacer”, comentó.

A pesar de ser obras se requieren más pues la ciudad va en crecimiento, propone una lucha contra un gobierno federal que quita recursos en lugar de apoyar.

“Gobierno federal no apoya a chihuahua como podemos pensar que Morena nos va a ayudar como lo dice el candidato morenista si no lo han hecho”, comentó.



Esto tras los dichos de Miguel La Torre candidato de Morena a la alcaldía quien señala que con la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum se darían obras, pero no hay un proyecto concreto, señalando que Morena no ha dado mejoras en este sexenio por lo cual dejan mucho que pensar.