Morena le quitó 5 mil millones de pesos a Chihuahua y es mentira que se lo van a dar directo a las personas: Miguel Riggs

Noticias de Chihuahua.-

El diputado Miguel Riggs puntualizó que este presupuesto es una muestra de morena y de todos sus satélites y del centralismo y sometimiento con que quieren manejar a México.

Indicó que todos los productores tanto pecuarios y de agricultura, la estarán pasando negras los próximos meses, indicó Riggs Baeza. Es por eso que invita a los diputados a debatir y que demuestren que este presupuesto que aprobaron contra Chihuahua ,no reduce 5 mil millones de pesos, porque ellos dicen que no hubo reducción a los recursos. “Que nos digan puntualmente que no se bajó 5 mil millones de pesos hacia varias áreas importantes para nuestro Estado”.

“Por nuestro lado vamos a trabajar para sacar adelante al Estado y a la ciudad de Chihuahua, aun después de este ataque que hizo Morena contra los chihuahuenses”.

“Que quede claro que los programas ni los proyectos llegan al Estado de Chihuahua, así como ellos dicen, ya que la misma gente expresa que no les llega nada. No les llega ni sus becas a los adultos mayores, agricultores, empleados, ni enfermos. Ellos siempre dicen que los recursos le llegan de manera personal, cuando no está pasando así”, indicó Miguel Riggs.