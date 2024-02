Morena le apuesta a un mito, a un personaje que ya no es lo que era antes: Alex Domínguez de Marco Quezada

Luego de que en días pasados, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que Morena y sus aliados podrían ganar el Distrito 8 federal, el cual tiene su sede en Chihuahua capital y actualmente está en manos del PAN, el candidato de la coalición que integran Acción Nacional, PRI y PRD, Alex Domínguez, respondió con un “ay ternurita”, además de resaltar que “Morena le apuesta a un mito, a un personaje que ya no es lo que era antes”, en referencia al candidato de la 4T, Marco Quezada.

“Yo estoy convencido que vamos a hacer un gran papel, vamos a hacer un gran esfuerzo, no hay campañas ganadas ni perdidas anticipadamente, para eso son las campañas, para poner en el contexto a las y los chihuahuenses, pero me parece que ellos le están apostando a un mito, a un personaje que ya no es lo que era antes”, declaró Domínguez.

El también presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, agregó que “debemos actuar en base al presente, y el presente nos dice que hay una presencia importante de la coalición y vamos a trabajar con todo”.

“Vuelvo a repetir, ay ternurita, y me parece que está equivocado en su apreciación”, finalizó Domínguez, quien ya fue diputado federal por el Distrito 8 y fue compañero de Quezada cuando éste último estaba en las filas del PRI, partido al que renunció en septiembre del 2018 y después se sumó a Morena.