Morena engañó a universitarios de la UACH para ganar votos: Nohemí Aguilar

La dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Nohemí Aguilar, expresó que Morena utiliza el tema de la gratuidad en la UACH como bandera política, sin embargo lo hace a través de engaños a las y los jóvenes que ahí estudian.

Explicó que los juzgados federales han fallado a favor de la universidad, debido a que la gratuidad está sujeta a un mecanismo que tiene que implementar el Gobierno Federal, el cual no se ha hecho.

Los criterios del Poder Judicial, dijo, son fáciles de entender, debido a que la Federación, en coordinación con las entidades y municipios debe poner en marcha un Fideicomiso, que subsane el pago de las colegiaturas y no deje en indefensión a la institución.

“Soy universitaria, orgullosamente UACH y me duele ver cómo los grupos de Morena engañan a las y los estudiantes de distintas facultades, desde mi punto de vista solo buscan provocar y engañar para buscar votos”, expresó Nohemí.

También recordó que la UACH otorga una gran cantidad de becas a las y los universitarios, por ello invitó a atender a este beneficio, debido a que un gran porcentaje estudia con una beca.

Por último citó la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por qué el juzgado de distrito falló contra los estudiantes. Justificación: Las reformas constitucionales una vez publicadas surten efectos de manera inmediata, sin embargo, existen supuestos en los que el propio Reformador establece que puedan implementarse en fecha posterior. En ese sentido, la reforma sobre la gratuidad en el derecho a la educación superior a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución General de la República, que ya se encuentra vigente y surtiendo sus efectos porque así lo determinó el artículo transitorio primero de la correspondiente reforma, no puede ser exigible hasta que se implementen las reglas establecidas en los artículos transitorios primero, sexto, octavo, décimo cuarto y décimo quinto, de manera que deben actualizarse los supuestos que ahí se determinan para su exigibilidad plena, los cuales se encuentran previstos en la Ley General de Educación Superior, en donde se establece que será de manera gradual y progresiva la efectividad del citado sistema de gratuidad en el derecho a la educación superior y la armonización de las Legislaturas de los Estados al marco constitucional.

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028157