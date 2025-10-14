“Morena plancha camino a dictadura con reforma al amparo”: Arturo Medina

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, declaró que el Gobierno Federal está intentando imponer una reforma a la Ley de Amparo que atenta contra los derechos de la ciudadanía.

Aunque se eliminó la absurda intención de aplicar retroactividad a esta reforma —algo que habría sido una burla a la Constitución— Medina enfatizó que la esencia del problema sigue intacta.

Esta reforma, explicó, busca convertir el amparo en un mecanismo inútil para la defensa de la ciudadanía y en un escudo para blindar al Gobierno de los ciudadanos que intentan defender sus derechos.

Medina también señaló que lo que busca Morena es, en el fondo, arrebatar libertades y herramientas políticas y jurídicas a las y los mexicanos, para allanar el camino hacia un régimen en el que el poder esté absolutamente controlado por el partido en el gobierno. “Esto es una muestra innegable de que se está convirtiendo el sistema político mexicano en una dictadura disfrazada,” advirtió.

En este contexto, Medina hizo un llamado a todos los diputados federales, sin distinción de partido, a no traicionar al pueblo ni arrebatarle la única posibilidad que tiene de mantenerse a salvo ante los excesos de quienes administran el poder público. Reconoció además la labor de los legisladores federales del PRI, quienes han defendido con firmeza las libertades y garantías de los mexicanos en este debate crucial.

Arturo Medina fue enfático: este es un intento descarado de dejar a la ciudadanía indefensa. Desde el PRI en Chihuahua, aseguró, continuarán alzando la voz para que la Ley de Amparo siga siendo una herramienta auténtica de protección de los derechos humanos de las y los mexicanos.