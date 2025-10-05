Morena Chihuahua acompaña a Claudia Sheinbaum en su Informe al Pueblo de México

La dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, asistió este domingo al Informe al Pueblo de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo capitalino, donde 400 mil personas se congregaron para celebrar un año de un gobierno humanista, con justicia social y profunda vocación de servicio al pueblo.

“Tenemos una gran Presidenta, una científica, humanista, luchadora social y con un profundo amor al pueblo. Su ejemplo nos inspira a millones de mujeres mexicanas que hoy se saben dignamente representadas por la primera mujer Presidenta de México”, expresó Granados.

La dirigente destacó los avances alcanzados durante este primer año de gobierno y los siete años de la Cuarta Transformación, que consolidan el legado de un movimiento social que ha cambiado la historia del país.

Entre los logros, subrayó la Reforma Judicial que busca que los jueces e impartidores de justicia sirvan verdaderamente al pueblo; la reducción histórica de la pobreza; la reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; la protección constitucional de la igualdad de género; la prohibición de la reelección y el nepotismo; así como la recuperación de los trenes de pasajeros.

“Lo que celebramos hoy es un año de gobierno de la Presidenta, pero también honramos siete años de la Cuarta Transformación, una conquista colectiva hecha posible por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que se fortalece con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, comentó.

Granados destacó también la reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena, cuyo objetivo es garantizar los derechos de los ciudadanos frente a cualquier acto de autoridad, pero también evitar los abusos del pasado, cuando la élite empresarial y políticos corruptos usaban el amparo como escudo para evadir la justicia o no pagar impuestos.

“Esta reforma busca que la justicia sea más ágil y realmente al servicio del pueblo, no de los intereses privados de unos cuantos”, puntualizó.

Finalmente, Brighite Granados aseguró que Morena mantendrá su unidad y compromiso en torno a los principios que unen al movimiento, y que desde Chihuahua seguirán trabajando para lograr que llegue la 4T al estado.