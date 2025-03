«Morena busca ensuciar este proceso y se están enredando en más y más contradicciones»: GPMC por elección judicial en Chihuahua

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Francisco Sánchez, dijo que ante las quejas de los diputados de Morena respecto a lo ocurrido con las listas de candidatos a personas juzgadoras, sólo «buscan ensuciar el proceso» y caen en contradicciones.

«Ojalá y esos criterios que están aplicando en el caso de Chihuahua, los hubieran aplicado en el plano federal. En el plano de la elección para personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación hicieron lo que quisieron, hicieron un batidero y ahí yo no escuche un planteamiento como lo que hoy expresa la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que se tiene que respetar la soberanía de nuestro estado», declaró Sánchez Villegas.

El legislador local de MC afirmó que los diputados morenistas «caen en una contradicción, porque recordemos que uno de los aspectos que se busca en esta reforma es que los partidos políticos no intervengan, yo he escuchado algunas exposiciones por parte de representantes de Morena de que van a impugnar, van a controvertir, pero recordemos, los partidos políticos ni siquiera tenemos asiento en el Consejo Estatal del IEE y no estamos legitimados siquiera para presenta una impugnación».

«Me parece que Morena busca ensuciar este proceso y se están enredando en más y más contradicciones», recalcó el diputado Sánchez.