¿Molestó que no aceptáramos criminalizar a víctimas del ataque de la Guardia Nacional?: Corral

Noticias de Chihuahua.-

“Yo no he hecho ningunas declaraciones ofensivas a la Guardia Nacional, puro reconocimiento hemos hecho, pura gratitud. Por qué no sacan las declaraciones que dicen que hice”, exigió el gobernador Javier Corral al Gobierno Federal que lo acusa de haber descalificado a ese cuerpo policiaco.

Cuestionó: “si es ofensivo, y si eso es descalificar a la Guardia Nacional lo que hemos dicho con toda claridad, de que la agresión donde falleció Jessica Estrella Silva no fue ningún accidente; o de qué no es necesaria su presencia en las presas, si eso les molestó, que lo digan”.

Porque hasta ahora, indicó, no han señalado específicamente cuáles son las declaraciones descalificatorias a las que se refieren.

“Nosotros negamos categóricamente descalificación alguna. Lo que sí dijimos, que íbamos a hacer una investigación profesional, objetiva, transparente e imparcial, del asesinato de Jessica Estrella Silva, que no fue ni un accidente, ni tampoco una agresión de ellos a la Guardia Nacional”.

“También ahí hay mentiras, las hemos dicho con toda claridad. ¿Eso es descalificar a la Guardia Nacional?, ¿eso es ofensivo?, si ellos dijeron que estaban dispuestos a deslindar responsabilidades”, observó.

Corral Jurado señaló: “eso es lo que ha molestado, que no hayamos estado de acuerdo en presentar los hechos criminalizando a las víctimas, es lo que queremos saber, cuál es la declaración que les molesta, cuáles son las expresiones que les molestan.

Porque al principio, abundó, ellos dijeron que habían repelido una agresión de arma de fuego y la última versión es que se trató de un accidente.

“Hemos dicho que ni una ni la otra cosa, ¿eso es lo que está en medio de la cuestión?, que lo digan. O que yo haya pedido que todos estos nuevos elementos que llegaron de la Guardia Nacional nos los prestaran para Juárez, para combatir el crimen organizado, puede ser esa la otra expresión, pero eso no es ninguna descalificación, ningún insulto”, acotó el mandatario.

Durante una entrevista con medios de comunicación esta mañana, el gobernador Javier Corral dijo tener conocimiento de que en ningún otro estado del país la Guardia Nacional resguarda las presas, y es la primera ocasión en que se hace, primero por el Ejército, luego por la Guardia, desde la firma del Tratado del 44.

“Lo interesante es por qué decidieron hacerlo, pues por un desplante también autoritario del presidente, cuando le mal informaron que los agricultores de Chihuahua querían extorsionarlo con 6 mil millones de pesos, esa fue la información que le pasó la doctora Blanca Jiménez (directora de Conagua) al presidente López Obrador, cuando de lo que se trataba era de 6 millones de metros cúbicos de agua”, expresó.

Señaló que aunque se aclaró el tema, nunca lo rectificaron.

Javier Corral insistió que se busca generar una estigmatización del problema: Desde el principio López Obrador lo calificó de fines políticos: “López Obrador hizo una declaración desde el 4 de febrero pasado, donde ya habla de la extorsión de los agricultores y les dice que ‘de qué sabor van a querer su nieve’, y luego también, hay otra expresión de él donde dice que todo esto tiene fines políticos”.

Ya desde entonces, señaló el titular del Ejecutivo estatal, él (López Obrador) traía muy claro generar una estigmatización, o vamos a decir, de una vez deslegitimar el movimiento de los agricultores quienes siempre nos han expresado que su preocupación fundamental es el siguiente ciclo agrícola.

En cuanto a la agresión donde perdió la vida la señora Jessica, reiteró que la investigación que ha hecho la Fiscalía General del Estado, ha sido con mucho cuidado.

Añadió que siempre se dijo que se iba a realizar una investigación inicial, más no concluyente, porque es una competencia federal ya que son elementos de la Guardia Nacional los que han intervenido y la competencia la atrae la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo que sí hicimos nosotros y ha estado de acuerdo la FGR, es en avanzar todo lo que podamos, que prácticamente, lo digo como es, prácticamente se la vamos a dejar todo ya hecho nada más para que soliciten las órdenes de aprehensión”, abundó el mandatario.

Explicó: la investigación se inició desde el mismo momento que llegó la Agencia Estatal de Investigación, después de la Policía Municipal de Rosales, ese mismo día.

Se realizaron peritajes, análisis balístico, se recogieron videos, testimonios de muchas personas que vieron, del propio Jaime Torres y se cuenta con un casquillo de una de las armas que fueron aseguradas.

“No creemos, sinceramente no creemos, porque conocemos muy bien a Alejandro Hertz Manero, el Fiscal General, no creemos que ellos vayan a alterar esa investigación y porque además, el propio delegado de la FGR en Chihuahua se ha conducido con mucha pulcritud en su trabajo, con mucho cuidado, es un agente muy profesional. No creo que vayan a alterar esa investigación”, finalizó.