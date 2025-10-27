Modificarán rutas de transporte por Feria del Hueso 2025

– _Los cambios se aplicarán del 30 de octubre al 3 de noviembre, en calles y avenidas cercanas a los panteones de la ciudad_

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte informó que con motivo de la tradicional Feria del Hueso y el Día de Muertos, serán modificadas algunas rutas de autobús debido al cierre temporal de avenidas y calles aledañas a los panteones de la ciudad.

Las modificaciones serán las siguientes:

MÁRMOL (NORTE-SUR)

• Circula por calle Justiniani hasta la 22ª y gira a la izquierda, continúa hasta Zubirán y da vuelta a la derecha. Sigue hasta calle 34ª donde gira a la izquierda, continúa derecho hasta Caudillos del Sur y gira a la izquierda. Sigue hasta calle 28ª y gira a la derecha para continuar su ruta habitual

MÁRMOL (SUR-NORTE)

• Circula por calle 28ª hasta Caudillos del Sur donde gira a la izquierda. Continúa hasta la calle 34ª y da vuelta a la derecha hasta la calle Melchor Guaspe, en la que permanece hasta cruzar con calle 20ª e incorporarse a su ruta normal

CIRCUNVALACIÓN II-BAJA SALLE Y BAJA MIRADOR (NORTE-SUR)

• Circula por calle 38ª y continúa hasta Caudillos del Sur donde gira a la izquierda. Sigue hasta calle 28ª y gira a la izquierda. En la calle 20ª da vuelta a la derecha para seguir su recorrido habitual

CIRCUNVALACIÓN II-BAJA SALLE Y BAJA MIRADOR (SUR-NORTE)

• Circula por calle 20ª continúa hasta Secretaría de Agricultura y da vuelta a la izquierda. Sigue hasta la 28ª y gira a la derecha, continúa hasta Caudillos del Sur y da vuelta a la izquierda. Posteriormente continúa hasta la 38ª y gira a la derecha para incorporarse a su ruta habitual

INFONAVIT DIRECTO

• Circula por avenida Juan Escutia y gira a la derecha en la Culhuacan, continúa hasta la Mártires de Chicago, donde gira a la izquierda. En calle Ignacio Rodríguez gira a la izquierda hasta la Juan Escutia, donde gira a la derecha para continuar hasta Periférico de la Juventud. Sigue hasta calle Egipto y da vuelta a la derecha para tomar la Ignacio Rodríguez y girar a la derecha. Continúa hasta la Mártires de Chicago y da vuelta a la izquierda, continúa hasta Dolores Hidalgo y gira a la derecha para retomar su ruta habitual

INFONAVIT INVERSO

• Circula por Juan Escutia y gira a la izquierda en calle Chac-Mool. Continúa hasta Dolores Hidalgo y gira a la derecha para seguir hasta Mártires de Chicago y girar a la izquierda. En la Ignacio Rodríguez gira a la derecha y continúa hasta Periférico de la Juventud y gira a la izquierda para incorporarse. Sigue hasta la Egipto y da vuelta a la izquierda, continúa hacia Ignacio Rodríguez y gira a la derecha, en la que permanece hasta Mártires de Chicago y da vuelta a la izquierda. Continúa hasta Culhuacan y da vuelta a la derecha para seguir su recorrido normal