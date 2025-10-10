Modificarán rutas de transporte por cierre del FICUU 2025

_-Este domingo 12 de octubre, cambiarán los recorridos del centro de la ciudad desde las 11 de la mañana hasta concluir el evento_
La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, da a conocer las modificaciones temporales en distintas rutas de los servicios de Transporte y Colectivo Urbano para este domingo 12 de octubre, por el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2025.
Lo anterior, debido al cierre de avenidas principales del primer cuadro de la capital, con cambios en el recorrido de las unidades desde las 11 de la mañana hasta finalizar el evento.
*Modificación en rutas de norte a centro*
Auxiliar Pistolas Meneses
• La ruta circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta avenida Juárez y gira a la derecha, sigue hasta calle 27 y da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a avenida Niños Héroes y da vuelta a la derecha para seguir con su ruta habitual
Ruta 3- Granjas
• Circula por avenida Colón rumbo al centro, sigue hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia avenida Ocampo (gira a la derecha para incorporarse en Ocampo) continúa hasta Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda, sigue hasta llegar a calle 4ª y da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a avenida 20 de Noviembre y da vuelta a la izquierda para seguir con su recorrido habitual
Mármol
• Circula por avenida Colón rumbo al centro. Al llegar a Teófilo Borunda Norte da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia la avenida Ocampo (gira a la derecha para incorporarse en avenida Ocampo). Continúa con su ruta habitual
*Modificación en rutas de este a centro*
Ramiro Valles, Rosario, Dale, Kennedy, Campesina Sector 3
• Circulan por avenida Juárez en su ruta normal en sentido este-centro, continúan hasta calle 27 y dan vuelta a la derecha, siguen hasta Teófilo Borunda Norte y dan vuelta a la izquierda hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y dan vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia la avenida Ocampo (giran a la derecha para incorporarse en Ocampo), continúan hasta avenida Niños Héroes y dan vuelta a la derecha para seguir con su recorrido habitual
2 de octubre
• Circula por avenida Juárez en su ruta normal, continúa hasta calle 27 y da vuelta a la derecha, sigue hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la izquierda, continúa hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia la avenida Ocampo (gira a la derecha para incorporarse en Ocampo) continúa hasta avenida Niños Héroes y da vuelta a la izquierda para seguir con su ruta habitual
*Modificación en rutas de sur a centro*
Komatsu Inverso, Avenida Zarco, Esperanza, Martín López, Zootecnia, Plan de Ayala
• Circulan por Paseo Bolívar en sentido sur-centro hasta llegar a avenida Independencia y dan vuelta a la izquierda, baja por avenida Independencia hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y continúan hasta la calle Julián Carrillo para dar vuelta a la izquierda y seguir con su ruta habitual
Komatsu Directo
• La ruta circula por avenida Independencia y sigue hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo, continúa hasta la calle Julián Carrillo y da vuelta a la izquierda para continuar con su recorrido habitual
Circunvalación 2-Baja Mirador y Circunvalación 2-Baja Salle
• Circulan por avenida 20 de noviembre, al llegar a calle 12 dan vuelta a la izquierda, siguen hasta llegar a Paseo Bolívar y dan vuelta a la derecha, continúan hasta avenida Independencia y giran a la izquierda, bajan hasta llegar a avenida Niños Héroes y giran a la derecha para continuar con su ruta normal
Kennedy
• Circula por Paseo Bolívar hasta llegar a avenida Independencia y da vuelta a la izquierda, baja por Independencia hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo, da vuelta a la derecha en avenida Niños Héroes, sigue hasta llegar a avenida Colón y da vuelta a la derecha, continúa hasta valle Aldama para girar a la izquierda y seguir con su ruta habitual
*Modificación en rutas de oeste a centro*
Dale, Rosario
• Las rutas circulan por bulevar Díaz Ordaz y continúan hasta avenida Niños Héroes donde dan vuelta a la derecha, continúan hasta llegar a avenida Colón y dan vuelta a la derecha para seguir hasta calle Aldama para girar a la izquierda y continuar con su recorrido normal
*Modificación en rutas de centro a sur*
Santa Rosa
• Circula por bulevar Díaz Ordaz, gira a la derecha en avenida Niños Héroes y continúa hasta llegar a avenida Ocampo para dar vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda, sigue hasta calle 4ª para girar a la derecha y seguir con su recorrido habitual