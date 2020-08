Dictan arraigo domiciliar a Villegas tras solicitud para modificar medida cautelar

Noticias de Chihuahua.-

El ex director de la Secretaría de Hacienda durante la administración de Duarte, Gerardo Villegas Madriles, tendrá la oportunidad de regresar a su casa bajo la figura de arraigo domiciliario, luego de que una juez de control ordenara cambiar la medida cautelar de prisión preventiva.

El arraigo domiciliario fue establecido para la causa penal 2372, sin embargo aún falta una causa penal que deberá también modificarse en cuanto a medida cautelar.

Anteriormente una juez de control concedió de igual forma arraigo domiciliar para el ex dirigente de la Sección 8 del SNTE, Alejandro Villarreal Aldaz; para Jesús Esparza, ex auditor del estado; y Marcelo González Tachiquín, también ex funcionario de la administración duartista.

Las solicitudes para cambiar las medidas cautelares se dieron luego de la muerte de Lázaro Joaquín López, ex director del Fideapech, quien murió a causa de un contagio en el Cereso de Aquiles Serdán, en donde permanecía acusado de peculado.