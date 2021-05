Modelo restrictivo para hacer frente al COVID no ha tenido la efectividad deseada: Alcaldesa

Noticias de Chihuahua.-

Luego de dos fines de semana de súper cierre decretados por la autoridad estatal para reducir la movilidad de las personas, el Gobierno Municipal anunció en voz de la Alcaldesa el refuerzo de las acciones de desinfección de espacios públicos y reinicio de la dotación de kits sanitizantes, señalando que este modelo restrictivo, no ha tenido la efectividad deseada.

En este sentido la Presidenta Municipal señaló la importancia de escuchar a expertos y analizar otras opciones para disminuir los contagios, y exhortó a las y los chihuahuenses para que desde cada uno de los hogares cumplan y refuercen las medidas de autocuidado, ya que la cadena de contagios continúa.

A continuación el mensaje íntegro:

“Que tal, los saludo hoy lunes 3 de mayo de 2021.

Desde el pasado 23 de abril, los chihuahuenses hemos vivido un par de fines de semana atípicos: la autoridad estatal decretó la realización de súper cierres con la finalidad de reducir la movilidad de personas en la ciudad. Este ejercicio ha concluido, y frente a ello, como Gobierno Municipal queremos manifestar lo siguiente:

De acuerdo a consultas realizadas con expertos, el modelo restrictivo aplicado hasta el día de hoy y las limitaciones de espacios abiertos, no son adecuados, no han dado resultado.

Si bien se acataron los cierres en restaurantes, supermercados y diferentes negocios, y se alcanzaron a ver algunas calles y plazas vacías, la realidad es que las reuniones cambiaron de lugar y es ahí donde se están dando los contagios, los reportes recibidos por fiestas y reuniones incrementaron considerablemente: pasamos de 657 reportes el fin de semana del 16 al 18 de abril; a 1,376 del 23 al 25 de abril y 1,107 llamadas este último fin de semana.

La movilidad en la ciudad continúa al igual que la cadena de contagios; seguimos registrando un alto número de casos positivos, lo que nos permite concluir que la restricción, la rigidez de las medidas y los súper cierres no funcionan.

Requerimos pensar y actuar diferente: debemos reforzar las medidas de autocuidado; sana distancia, lavado de manos, desinfección de superficies, uso constante de alcohol en gel, evitar aglomeraciones… pero sobre todo, en lugar de restringir, necesitamos prevenir, debemos apoyarnos en los especialistas en salud para resolver correctamente las medidas que deben de tomarse y así disminuir los contagios.

A partir del día de hoy, desde el Gobierno Municipal reforzaremos el programa de desinfección de espacios públicos, parques, plazas, parabuses, entradas y salidas de bancos y hospitales, y reiniciamos un amplio y profundo trabajo para dotar a los ciudadanos de cubrebocas y gel antibacterial. Inicialmente estaremos distribuyendo 50 mil kits de autocuidado, compuesto por cubrebocas, jabón y alcohol en gel; esperamos que estas medidas ayuden a mitigar los contagios y nos permitan avanzar poco a poco en el semáforo epidemiológico.

Revertir la tendencia a la alza de contagios y hospitalizaciones depende de todos. Si bien hemos dicho y reiteramos que los súper cierres no han sido una medida efectiva, esto no quiere decir que debamos salir a las calles, plazas, terrazas, restaurantes y bares, ni mucho menos hacer fiestas o reuniones en casas. No. Depende de nuestra actitud responsable, consciente y comprometida, el que avancemos o sigamos estancados en el semáforo.

Por otra parte, sabemos de la importancia del proceso electoral que se avecina, a las autoridades electorales y de salud del estado, los exhorto a definir puntualmente los aforos permitidos en cruceros, eventos en autos, entre otros, para brindar claridad y tranquilidad a todos. Y a los ciudadanos que quieran apoyarles a conducir sus actividades con el debido cuidado.

Finalmente, en próximos días, el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo la aplicación de la segunda dosis de vacunación contra el COVID 19 para adultos mayores de 65 años en adelante en la ciudad de Chihuahua, ante ello como gobierno municipal apoyaremos con personal de seguridad para resguardar el perímetro de los centros de vacunación, así también colocaremos carpas, vallas y proveeremos de fruta y sillas de ruedas para las personas que lo necesiten, aquellos adultos que requieran ser trasladados al centro de vacunación podrán solicitarlo a través del 9-1-1.

De la responsabilidad individual, del actuar solidario y consiente de cada uno de nosotros, podremos mejorar y salir adelante.

Mantente informado por medios oficiales y no difundas noticias falsas.

Muchas gracias, seguiremos informando”.