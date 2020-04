Modelo juarense aparecerá en revista Vogue México

Noticias de Chihuahua.-

En la industria del modelaje, como en muchas otras, existen metas que al alcanzarse se convierten en ‘estrellas doradas’ que dan brillo a la trayectoria del que las cumple.

Ser elegida como embajadora por una marca prestigiada, desfilar en la pasarela de la Semana de la Moda en París o Nueva York y aparacer en las páginas de la popular revista Vogue son algunas de ellas.

A los 18 años de edad y con apenas 3 de experiencia en el mundo de la moda, la juarense Limber Martínez ya comenzó a coleccionar ‘estrellas’.

En la entrega correspondiente al mes de abril de 2020 la revista Vogue México publica una sesión fotográfica protagonizada por la modelo fronteriza, misma que, comenta, se dio en tiempo récord.

“Un compañero y amigo maquillista compartió unas fotos mías en su página de Instagram y fue donde me vio el fotógrafo Dorian Ulises López, radicado en Ciudad de México”, platicó Limber en entrevista con El Diario.

El artista capitalino contactó a Martínez y le solicitó realizar una sesión fotográfica para poder integrarla al catálogo de la agencia In The Park.

“Me buscó, me dijo que existía la posibilidad integrarme a la agencia y empezar a promoverme, pero de repente la gran oportunidad estaba sobre la mesa”, cuenta Martínez.

Los editores de la revista tuvieron acceso a la misma imagen que captó la atención de López y de inmediato solicitaron a la agencia que contrataran a Martínez para una sesión.

“Me llamaron para hablar también con mi mamá, nos explicaron el proyecto e hicieron énfasis en el calibre del mismo, insistieron en lo importante que era y que no debería dejarlo pasar”, agregó.

Emocionada por la oferta y convencida de que es una oportunidad inigualable en la carrera de su hija, la madre de Limber accedió y firmaron el contrato.

La madre de Limber ha sido la encargada de impulsar su trayectoria en el modelaje, fue ella quien desde un principio insistió para que se inscribiera en los cursos, que finalmente construyeron los cimientos de su trayectoria

“Empecé en el modelaje a los 15 años, mi mamá insistía mucho en que tenía tipo de modelo y aunque yo era muy insegura me convenció para inscribirme en clases de pasarela, presencia y sesión fotográfica”, comentá Martínez.

Fue en la agencia Kodigho donde comenzó su formación, misma en la que también se han preparado varias reinas de belleza, modelos, conductoras y actrices de la localidad.

“Me gustó desde el principio pero no veía posibilidad de desarrollar la carrera viviendo aquí, entonces lo empecé a tomar como un hobbie, nunca imaginé que podría pasar algo como esto”, afirma la modelo.

Diferente a las demás

Nacida en Ciudad Juárez, Limber tiene una espigada figura de 1 metro 77 centímetros de altura, labios gruesos y un dorado tono de piel que cautivó la atención de la diseñadora fronteriza Nabyl Zarina, misma que ha vestido a una larga lista de celebridades en México y Estados Unidos.

“En un evento que me vio desfilar le gustó como me veía y me invitó a formar parte de una sesión para presentar una de sus colecciones, después de eso empezaron a surgir otras oportunidades en Juárez y El Paso, en realidad le debo a ella gran parte de las cosas que me han pasado como modelo”, detalló Martínez.

Esos mismos aspectos de su inusual belleza fueron los mismos con los que llamó la atención del fotógrafo Dorian Ulises López asi como de Carlos Castellanos, director de In the park management.

“Me comentaron que la agencia busca modelos que se salgan del rango promedio, que tengan aspecto y personalidad y por alguna razón se fijaron en mí”, comenta Limber.

Limber y su madre viajaron a principios del año a la ciudad de Oaxaca para realizar la sesión coordinada por la editora de moda Valentina Collado. En una jornada de sol a sol, Martínez posó con 5 looks diseñados por la marca Louis Vuitton.

“Fue una superexperiencia, todos muy profesionales y se portaron increíble, además no sabes lo que sentía cuando me veía con las prendas de Louis Vuitton, era de verdad como vivir un sueño”, asegura Martínez.

Limber comentó que aunque la revista ya está disponible de forma física aún no lo ha visto y sólo ha tenido acceso a las imágenes digitales.

“Con el tema del coronavirus no hemos podido salir a comprarla, pero en cuanto pueda voy a buscarla, por lo pronto sólo he visto las imágenes que me compartieron por correro los editores de la revista”, afirma Martínez.

Limber cursa actualmente el último semestre de preparatoria en el Colegio de Bachilleres plantel 6 y aunque asegura que le apasiona el modelaje, proyecta estudiar una carrera relacionada a la biología en el Community College de El Paso.

“Me encanta el modelaje y pues ahora vamos a ver qué sigue con la agencia, pero mis planes personales están muy enfocados al desarrollo profesional y terminar una carrera universitaria”, afirmó Limber.