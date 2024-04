“Mis compañeros diputados no necesariamente tienen el aprecio de mucha gente al interior de Morena”: Adriana Terrazas agradece apoyo de morenistas tras resolución del TEE

Tras la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE) respecto a la denuncia por violencia política de género en su contra y que interpuso el contra de integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, agradeció el apoyo de colectivos de mujeres y de políticos, entre los que están fundadores de Morena, como el expresidente del Comité Ejecutivo Estatal, Martín Chaparro.

“Agradecida, no solamente con los colectivos de mujeres y feministas, también con líderes de partidos políticos y algunos fundadores de Morena. Mis compañeras y compañeros diputados no necesariamente representan a Morena y no necesariamente tienen el aprecio del resto y de mucha gente al interior de Morena”, declaró Adriana Terrazas.

“He recibido múltiples muestras de apoyo después de la resolución que emitió el Tribunal Estatal Electoral, de colectivos de mujeres, de feministas, en donde me brindan todo su apoyo. Han sido testigos, esto no nace a raíz de hace dos meses, esta violencia que se ha ejercido en contra de mi persona lleva ya dos años”, afirmó la presidenta del Congreso del Estado.

Y es que el sábado 30 de marzo, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) emitió sentencia respecto a la denuncia por violencia política en razón de género que interpuso Adriana Terrazas en contra de sus compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, cuya resolución fue que el coordinador Cuauhtémoc Estrada sí ejerció violencia en contra de Terrazas Porras, no así el resto de los diputados denunciados.