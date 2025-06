Militarizar la seguridad pública no garantiza más justicia: Graciela Ortiz

Con respecto a la iniciativa presidencial que expide la nueva Ley de la Guardia Nacional, la diputada federal Graciela Ortiz González, opinó que “esta reforma es, en los hechos, una renuncia a los principios republicanos establecidos en nuestra Constitución, al equilibrio de Poderes y al carácter civil de la vida pública nacional”.

Explicó que su partido, el PRI, ha construido a lo largo de la historia instituciones y políticas públicas; ha defendido a lo largo de su historia la soberanía del Estado frente a cualquier tentación autoritaria, “y hoy, esa defensa debe de continuar por quienes orgullosamente integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así lo hemos hecho y así lo haremos”.

“Creemos que el camino hacia la paz no se puede construir a costa de los derechos humanos; la paz no puede violentar la legalidad, que el camino hacia la paz no deje de lado la necesidad de la estabilidad democrática”, precisó.

Y agregó Ortiz González, “militarizar la seguridad pública no garantiza más justicia, están totalmente equivocados, ni menos violencia ni da mayor proximidad ciudadana, al contrario, solo profundiza el debilitamiento de las policías civiles y las estructuras policiales de las entidades federativas. Con ello están ustedes, de un plumazo, destruyendo el federalismo mexicano establecido en nuestra Constitución”.

La diputada federal por el estado de Chihuahua, dijo también que “todas las reformas que Morena ha impulsado, y esta en especial, tiene como finalidad la construcción de un Estado autoritario y la destrucción de la república, la desaparición de las instituciones democráticas para institucionalizar al morenismo como el actor omnipresente”.

“Morena se quiere convertir en la única voz, la única visión y la única razón. Y así con esa visión autoritaria y centralista están avanzando en la construcción de un México sin consenso, dividido, resentido y alejado de su pluralidad democrática”, concluyó su participación.