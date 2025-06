Miguel Bosé en Teatro del Pueblo, Rieleros del Norte y Conjunto Primavera cierran Feria Santa Rita

Rieleros del Norte y Conjunto Primavera cierran con broche de oro el Palenque de Santa Rita 2025.

Chihuahua, Chih. Junio 2025 — Se vivió un momento inolvidable en el cierre de conciertos del Teatro del Pueblo, cuando cientos de chihuahuenses se dieron cita para presenciar el esperado concierto del icónico cantante Miguel.



Desde tempranas horas de la tarde, los fanáticos comenzaron a congregarse en el recinto, generando un ambiente de entusiasmo y expectativa que se sentía en el aire. A su llegada al escenario, Miguel Bosé no solo cumplió con las altas expectativas, sino que las superó, demostrando por qué es considerado una leyenda viva de la música en español.



Con su característica voz única, tan profunda como envolvente, Bosé conectó con el público desde los primeros acordes. Su presencia escénica, marcada por una elegancia audaz y una teatralidad que ha cultivado durante décadas, fue acompañada por una serie de vestuarios llamativos y extravagantes.

Tonalidades vibrantes, cortes vanguardistas y texturas dramáticas formaron parte de los múltiples cambios de atuendo que el artista lució durante las casi dos horas de espectáculo.



El repertorio fue un viaje emocional que recorrió distintas etapas de su carrera. Canciones como «Morena Mía», «Como un lobo», «Amante bandido», «Olvídame tú» y «Si tú no vuelves» provocaron ovaciones, canto y mucho sentimiento. Cada interpretación fue recibida con una calidez palpable, y Bosé, visiblemente emocionado, respondió con sonrisas, palabras de agradecimiento y una entrega absoluta sobre el escenario.



La producción del espectáculo, con una iluminación precisa y una calidad de sonido impecable, estuvieron a la altura del nivel internacional del artista. Momentos íntimos con luces tenues se intercalaron con explosiones de color y ritmo, manteniendo al público en una montaña rusa de emociones.



Al final del show, los aplausos, gritos, no cesaban. No hay duda: Miguel Bosé no solo ofreció un concierto, sino una experiencia artística de alto nivel, dejando una huella imborrable en el corazón de Chihuahua.

El Palenque de la Feria de Santa Rita vivió una de sus noches más memorables con la presentación de dos grandes exponentes de la música norteña: Los Rieleros del Norte y Conjunto Primavera, quienes se encargaron de cerrar con broche de oro la serie de conciertos de este año, dejando un ambiente de fiesta, nostalgia y orgullo regional entre los asistentes.



La velada comenzó con la actuación de Los Rieleros del Norte, quienes subieron al escenario en medio de aplausos. Fieles a su estilo inconfundible y a su larga trayectoria musical, la agrupación deleitó al público con un repertorio que combinó éxitos clásicos con momentos emotivos. Canciones como “No volveré”, “El columpio” y “El corrido de Chihuahua” provocaron los primeros coros de la noche, mientras que su interpretación de “Las mañanitas” fue dedicada a los asistentes que celebraban su cumpleaños, lo que arrancó sonrisas y aplausos por igual.



Los originarios de Ojinaga lograron crear un ambiente de camaradería y tradición, calentando motores para el segundo acto de la noche y dejando la pista encendida para lo que sería una clausura inolvidable.

Ya entrada la madrugada, fue el turno de Conjunto Primavera, quienes comenzaron su presentación con la melódica y potente “Una vez más”, encendiendo de inmediato la euforia del público. La agrupación, encabezada por su vocalista Tony Meléndez, llevó al público por un viaje de emociones con temas como “No te podías quedar”, que fue coreada a todo pulmón por los presentes, y baladas inolvidables como “Actos de un tonto”, “Tu cantor” y “El amigo mesero”.



Meléndez, carismático y cercano, no dejó de interactuar con el público entre canción y canción, pidiendo gritos, aplausos y compartiendo anécdotas, lo que generó una conexión especial con los asistentes. Uno de los momentos más ovacionados de la noche fue su homenaje al legendario Leo Dan con la interpretación de “10 kilómetros”, mostrando la versatilidad musical del grupo y rindiendo tributo a las influencias que han marcado su estilo.



La mezcla de nostalgia, romanticismo y energía norteña consolidó esta presentación como uno de los momentos más destacados del Palenque 2025. Con esta doble actuación, se puso punto final a una exitosa edición del Palenque de Santa Rita, reafirmando la importancia de la música regional como parte esencial de la identidad chihuahuense.



El patronato de la Feria de Santa Rita agradece profundamente al público en general, y en especial a la ciudadanía chihuahuense, por su entusiasta participación y respaldo durante esta edición 2025. Gracias a su presencia, alegría y espíritu festivo, esta tradicional feria volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del norte del país.



Nos despedimos con la satisfacción de haber compartido grandes momentos de cultura, música, gastronomía y tradición. Con el corazón lleno de gratitud, les extendemos una cordial invitación para que el próximo año nos acompañen nuevamente a vivir la magia de la Feria de Santa Rita, una celebración que es y seguirá siendo orgullo de Chihuahua.

¡Hasta el 2026!