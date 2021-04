Mi gobierno no cerrará los ojos a las necesidades de la región noroeste”: Lozoya en gira por la región

Noticias de Chihuahua.-

Ascensión es una tierra de gente trabajadora que ha construido su desarrollo sin ayuda de nadie, por ello, en el gobierno de Alfredo “El Caballo” Lozoya se darán los apoyos que requiere la ciudadanía para que este municipio salga del abandono y sea reconocido por su esfuerzo.

En su gira por la región noroeste del estado, el candidato a la gobernatura de Chihuahua por Movimiento Ciudadano hizo hincapié en que se trabajará de la mano con los chihuahuenses para darle a los agricultores y a los ganaderos, la posibilidad de que trabajen a bajos costos.

Anunció que la primera misión que tendrá Sigifredo Galaz Varela, candidato a Diputado Federal por el distrito 02, será impulsar las reformas necesarias para que Ascensión sea considerado municipio fronterizo y, en consecuencia, bajen gasolina y diésel.

Enfatizó que Ascensión, Janos, Casas grandes y Nuevo Casas Grandes, tienen terreno, gente con ganas de trabajar y un sol envidiable para impulsar paneles solares para reducir los costos de electricidad.

“Su primera misión sea arreglar el problema de que en Ascensión no nos consideran como frontera. Aquí tiene que bajar el precio de la gasolina, del diésel; vamos a revisar con lupa, Sigifredo va a revisar, una vez que esté en el Congreso Federal, el por qué no podemos tener esos privilegios si nosotros somos un municipio fronterizo”, destacó.

Para que esto sea posible, pidió el apoyo y el entusiasmo de los chihuahuenses para trabajar de la mano con su gobierno y borrar ese pasado en el que los políticos, conociendo la situación de la región, cierran los ojos ante sus necesidades.

Recordó que en Parral se logró dar un giro de 180 grados sin meterle mano al cajón y escuchando las necesidades de la gente, estrategia que ha permitido que Movimiento Ciudadano sea el partido de mayor crecimiento en puntos porcentuales a nivel estatal.

“Soy un político al que le gusta trabajar de sol a sol, así me enseñaron en la minería y así lo he hecho en todo el tiempo que he trabajado en Parral. Yo no conozco las oficinas, me aburren, no me atraen, a mi lo que me gusta es el contacto con la gente, es supervisar las obras”, comentó.

En su discurso, refrendó que tomará las riendas del estado para que la seguridad pública sea un eje principal de su gobierno pues, a diferencia de los gobernantes pasados, habrá mano dura contra los delincuentes.

En su gira de este jueves, el candidato estuvo acompañado por el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, el coordinador del partido en la región, Luis Carlos Madrid y Sigifredo Galaz Varela, candidato a diputado federal distrito federal 02.