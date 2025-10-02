México es un aliado estratégico vs Asía ante TMEC: Index

El presidente de Index, Rene Espinosa Terrazas dio a conocer que se trabaja en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para llevar propuestas a lo que serán las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

En este sentido el líder de la industria manufacturera, destacó que se llevan a cabo reuniones desde la semana pasada con el empresariado en conjunto para detallar los posibles panoramas a favor de la industria.

“Más que el tema de aranceles es ver cómo poner a México como un aliado estratégico donde Estados Unidos gana como región Norteamérica es el mayor mensaje que se está tomando como a través de esta ejemplificación de sectores tan estratégicos a lo largo de la frontera del país en que Estados Unidos tiene un aliado y un estratega que es México para tener esa competitividad de región contra Asía y Europa”, comentó.

Cabe destacar que la renegociación del TMEC se desarrollará el año que entra, sin embargo los sectores empresariales se preparan desde hoy para mandar las propuestas a las cámaras empresariales nacionales y se apliquen a las negociaciones entre el Gobierno federal y que estas se presenten a Estados Unidos.

octubre 2, 2025 12:50 pm

