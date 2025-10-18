Merecemos más que los apoyos que nos dan y no alcanza: Maru Campos

wDurante el relanzamiento nacional del Partido Acción Nacional (PAN), la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó un mensaje en el que cuestionó los programas sociales actuales, señalando que éstos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de la población.

“Desde Chihuahua, su gobernadora Maru Campos viene desde el norte a decirles: México escucha, hagamos patria juntos, reconozcamos y veamos que merecemos mucho más de esos apoyos que nos dan y que no alcanzan”, expresó la mandataria estatal ante militantes y simpatizantes panistas.

Campos Galván agregó que los ciudadanos merecen mejores condiciones de vida “por el simple hecho de ser seres humanos”, y llamó a construir un país más justo y próspero.

El evento, encabezado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, reunió a los principales liderazgos blanquiazules del país, entre ellos gobernadores y legisladores. El grupo panista de Chihuahua destacó por su presencia y entusiasmo, coreando en repetidas ocasiones los gritos de “¡Maru, Maru!” y “¡Chihuahua!”.

El relanzamiento del PAN busca reafirmar los valores de patria, familia y libertad, abrir las candidaturas a ciudadanos sin militancia partidista, impulsar la participación juvenil, reducir la dependencia de alianzas con otros partidos y renovar la imagen del instituto político con un nuevo logotipo y estrategias de comunicación.