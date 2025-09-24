Mejoran salón de usos múltiples con 1.4 mdp en El Charco

El alcalde Marco Bonilla inauguró la remodelación del salón de usos múltiples en El Charco, lugar en el que estuvo acompañado de los regidores, director de Obras Carlos Rivas, así como la legisladora panista Carla Rivas, el titular de Desarrollo Rural Armando Gutiérrez y la Síndica Olivia Franco.

Aqui se utilizó una inversión de un millón 498 mil 203.59 pesos, para la instalación de 897metros cuadrados de piso de cerámica, pintura de herrería, así como estructura de techumbre, puertas y rejas de ventanas.

Estas obras se realizaron gracias a las gestiones de los habitantes del sector, en un acercamiento con el Gobierno Municipal para mejorar su calidad de vida.