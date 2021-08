“Me voy a quedar a vivir aquí, a seguir contribuyendo con Chihuahua y con mi país”: Corral

Noticias de Chihuahua.-

Durante una reunión con ganaderos el pasado viernes 20 de agosto, el gobernador Javier Corral aseguró que al concluir su quinquenio, se quedará a vivir en el estado de Chihuahua.

“No nos decimos adiós sino hasta pronto. En mi caso, me voy a quedar a vivir aquí, a seguir contribuyendo con Chihuahua y con mi país. Esta es mi tierra y siempre estaré dispuesto, desde la trinchera me toque, a colaborar con ustedes y a seguirnos encontrando”, señaló Corral Jurado en esa reunión.

