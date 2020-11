Me pidieron ayuda para contactar a Pablo, pero desconozco para qué: Inés Martínez

Noticias de Chihuahua.-

La directora del Registro Civil, Inés Martínez Bernal, reconoció haber hablado con Pablo Cannan, ex colaborador de la alcaldesa Maru Campos, para pedirle que se contactara con el subsecretario General de Gobierno, Carlos Olson. Sin embargo, aseguró que nunca supo para qué lo buscaban.

A través de su cuenta de Facebook, la directora indicó que conoce a Pablo desde hace varios años, en los que han forjado una amistad.

Añadió que se contactó con él para preguntarle si podía atender a alguien que quería hablar con él, pero en ningún momento tuvo conocimiento del asunto que querían tratarle.

Sin embargo, en los audios que fueron exhibidos por Maru Campos de las conversaciones entre Inés Martínez y Pablo Cannan, se advierte que la funcionaria sabía que el joven fue contactado por Olson y por un Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Anticorrupción para que atendiera un citatorio.

El mensaje íntegro de la funcionaria es el siguiente:

Amigas, amigos

En el caminar de la vida he aprendido a diferenciar, lo importante de lo urgente. Hoy me ocupo de lo más importante y urgente para mí… Mi familia. Sin embargo ayer recibí mensajes y ligas sobre la rueda de prensa de la Presidenta Municipal Maru Campos.

Quiero informarles que los audios e imágenes de WhatsApp que presentó en efecto son entre su servidora y mi amigo Pablo Cannan a quien le tengo afecto y conozco desde hace varios años. Le llamé para preguntarle si podía atender a una persona que requería hablar con èl. Cómo lo he hecho en muchas ocasiones, cuando las personas me piden contactar a quienes conozco.

“Los términos, temas o contextos los desconozco, no tengo motivos para conocerlos, ni son de mi interés ni de mi ámbito”.

Lo comento desde este espacio público que es con el que cuento y está a mi alcance.

Desde mi terruño Parral

Aquí sigo, trabajando, abrazada a las los míos/as, con la mente, el corazón y la fé abierta.

Dios provee.