Más de mil 579 quejas contra bancos en Chihuahua; revela Condusef el top 10

Por: Nancy De León



Durante el primer semestre del 2025, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Chihuahua capital sumó mil 579 reclamaciones contra bancos, lista encabezada por BBVA Bancomer, con 459 quejas, además 263 reclamos por posible fraude en banca múltiple.

Wendy Pérez, titular de Atención de Usuarios de la Condusef Chihuahua, dio a conocer que el principal número de personas que se atienden en la dependencia, tienen que ver por reclamos a instituciones bancarias.

¿Qué es lo que se reclama ante estas instituciones bancarias? —Que son cargos no reconocidos, transferencias no reconocidas, transferencias vía internet no reconocidas, o sea, cargos también no reconocidos, lo que son cancelaciones de productos y servicios, cobro de comisiones no reconocidas. Entonces esas son las reclamaciones que más se reciben aquí en la unidad.



En la ciudad ¿Cuáles son esos bancos? —Lamentablemente la institución que más reclamaciones recibe es Bancomer, seguida por Banorte y son estas instituciones las que más se reclaman. Bancomer sobre todo pues es un mayor banco, muy grande, que tiene muchos números de clientes, pero también es el que más nos resuelve. Banorte también tiene reclamaciones, también nos resuelve ciertas cargos no reconocidos, entonces es muy importante que un usuario, cuando vea reflejado en su estado de cuenta un monto que no reconoce, acuda, primeramente tiene que hacer la reclamación con la institución financiera, posteriormente, si la institución no le resuelve, que acuda con nosotros para poder nosotros interceder y somos una instancia administrativa y tratar de llegar a un arreglo conciliatorio. En caso de que esto no suceda, inclusive nosotros tenemos una defensoría legal y gratuita que llevamos el caso ante la vía judicial. Posteriormente, quiero comentarles que la otra institución más reclamada son las sociedades de información crediticia, que la conocemos como el buró de crédito.

Estos son los bancos más reclamados en Chihuahua

De acuerdo con la información detallada de la Condusef, a través de un ranking elaborado de enero a junio del 2025, BBVA ocupa el puesto número uno de la lista, como la institución financiera con más reclamos en el estado, al atender 459 asuntos tan solo en el primer semestre del año.

Santander: 238 asuntos; Banamex: 225 (estos tres primeros con cifras a la baja en comparación con el 2024).



Banorte con 211 casos; Bancoppel: 157; Invex: 150; HSBC: 127; Banco Azteca: 112; Scotiabank: 76 y Banregio: 24.

Causas que más reclaman

Los datos oficiales indican que en el periodo antes mencionado, aumentaron los reclamos por consumo vía internet no reconocidos con 369 casos que atendió Condusef.



Seguidos por: Transferencia electrónica no reconocida; solicitud de cancelación de producto o servicio no atendido por la app; consumos no reconocidos; eliminación del historial crediticio no realizado.

Principales productos más reclamados

Tarjetas de débito con 768 casos; tarjeta de crédito (672); crédito personal (87) y ya los menos: tarjeta de nómina o cajero ATM.

Posible Fraude en Banca Múltiple

La delegada tras mostrar el ranking que competen a Chihuahua, explicó que en el tema de reclamos por fraude en banca múltiple, sigue siendo BBVA con 263 casos registrados en este primer semestre del año, seguido por Banorte (125) y Santander con 117 quejas.

Pérez Ceballos, subrayó que todos los servicios son gratuitos y no requieren gestores. Invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro por trámites a través de: