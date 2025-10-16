Más de 585 quejas contra aseguradoras en Chihuahua; Quálitas encabeza la lista

Las aseguradoras de autos con mayor número de reclamaciones en el estado de Chihuahua son Quálitas, BBVA, AXA y GNP de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Wendy Pérez, delegada de la Condusef en Chihuahua, informó que en lo que va del año se han recibido 585 quejas en contra de instituciones de Seguros, cifra que corresponde en el primer semestre del año.

Los más reclamados

La titular de la unidad de Atención BA8 dio a conocer que las tres principales aseguradoras con más quejas son: Quálitas (75), BBVA (71) y AXA (54). De estas son seguidas por: GNP seguros, Banorte, CHUBB, MetLife, Afirme, Mapfre México y HDI.

De enero a junio del presente año, la Condusef Chihuahua detectó disminución en seguros de Quálitas y BBVA, a pesar de que son los que encabezan la lista.

Aseguradoras que más resuelven

Mapfre México, CHUBB y Afirme Seguros, son los principales en tener un tiempo de respuesta más ágil, con el 40, 26.8 y 21 por ciento respectivamente, en efectividad. De aquí los que siguen son: BBVA, GNP, AXA, MetLife, Quálitas, HDI y Banorte.

Los más tardados

Por otra parte, entre los datos que comparte la Condusef, marcan a BBVA, AXA, CHUBB y Quálitas como los que más tardan en dar respuesta.

¿Qué es lo que más reclaman? — Con 365 quejas, lo que más se reclaman son daños a los automóviles; vida individual; Accidentes y enfermedades; Diversos daños y seguros de vida.

¿Cuáles son las causas mayores de estas reclamaciones? —Pues hablamos de la negativa en el pago de la indemnización; inconformidad con el tiempo para la reparación del bien afectado; solicitud de cancelación de contrato y/o póliza no atendida y/o no aplicada; Inconformidad con el tiempo monto de la indeminización y también, inconformidad con el tiempo de pago de la indemnización.

¿Qué hay de las quejas de los seguros de vida o gastos mayores? —Es muy importante y yo le recomiendo a todos los usuarios que lean sus condiciones generales, porque sí yo no declaré algún padecimiento que yo tengo, a la hora de pedir la atención y si no aparece lo declarado, les es negado, a pesar de que pagan por un servicio y no te van a querer indemnizar. Es importante revisar estas condiciones generales, la cobertura de estas póliza para decir: ¡Oye! tengo contratados estos seguros para accidentes o enfermedades, a la mejor para medicamentos o también una póliza que no le van a pagar directamente al hospital o al doctor, sino por rembolso y nosotros tenemos que erogar esa cantidad.

¿Qué beneficios ofrece la Condusef? — Aquí tenemos un programa que se llama SIAB Vida, en el que nosotros podemos investigarle a las personas cuando nos dicen, por ejemplo: Mi mamá falleció, pero no sé si me dejó seguros, nosotros investigamos con todas las aseguradoras a ver si hay un seguro de vida a nombre de la persona que falleció para ver si pueden reclamar.

Finalmente, Pérez Ceballos invitó a los ciudadanos que acudan a las instalaciones ubicadas sobre la avenida Francisco Zarco 2605, en la Colonia Zarco o comunicarse a los números (614)-4331-715, (614)-4331-718 y lada sin costo 01 800 999 8080. Las oficinas están abiertas de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.