Más de 26 han sido arrestados por no obedecer durante la pandemia: DSPM

Noticias de Chihuahua.-

Desde el pasado 14 de agosto la presidenta municipal, Maru Campos anunció las acciones inmediatas a realizar desde el Gobierno Municipal para buscar disminuir el número de contagios por COVID-19 ya que las cifras continúan en aumento.

En entrevista con el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya dio a conocer que se han arrestado poco más de 26 personas por no acatar la orden de velar por la salud de los demás, es decir no usar cubre bocas o bien, organizar fiestas escandalosas.

“Lo que nosotros privilegiamos es la amonestación verbal, lo que queremos es no arrestar gente, que no haya fiestas escandalosas, que la gente no esté en riesgo a través de aglomeración de personas pero hemos tenido ocasiones en las que no es suficiente con la amonestación verbal”.

Explicó que no siempre las personas quieren cooperar en parar la fiesta, e inclusive en ocasiones son agresivos con los propios agentes de la DSPM, con los inspectores de Gobernación o de Protección Civil y es ahí donde se han tenido que hacer los citados arrestos.

Cabe recordar que la instrucción Estatal y Municipal consistió en lo siguiente: