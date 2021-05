Maru es una mujer valiente y está aquí para ser la próxima gobernadora: Josefina en Delicias

Noticias de Chihuahua.-

Como parte de las acciones para realizar una campaña política en un ambiente seguro para los chihuahuenses, el viernes por la tarde Maru Campos, candidata a la gubernatura por la coalición “Nos Une Chihuahua” del PAN_PRD, encabezó un automitin en la ciudad de Delicias, para presentar sus propuestas de frente a la ciudadanía y pedir su voto este próximo 6 de junio.

Maru estuvo acompañada por la senadora Josefina Vázquez Mota; Jesús Valenciano García, candidato alcalde; Gabriela Peña Orta, candidata a síndico; así como Roberto Carreón Huitrón, candidato a diputado local todos por la coalición PAN-PRD.

En su mensaje, Maru se comprometió con los delicienses a capacitar y acompañar a quienes quieran iniciar un negocio, a implementar una plataforma que permita mejorar la seguridad con inteligencia y tecnología, así como a impulsar las estancias y los centros de bienestar infantil para que las familias, sobre todo las madres trabajadoras, tengan un lugar seguro y adecuado para sus hijos mientras ellas trabajan.

Maru, recordó como en su infancia las malas decisiones de los gobiernos afectaron de forma negativa a su familia, y cómo despertó en ella la conciencia y necesidad de no permitir que acciones como esas volvieran a pasar, rompiendo planes y sueños de miles de familias.

“Hoy por eso participo en política, porque cuido de las decisiones que los gobiernos generan, para que impacten de forma positiva, y hoy les vengo a decir, que este 6 de junio no me venceré tampoco, ni me rendiré ni me doblaré, que voy a luchar con todo para que no llegue ese tipo de gobiernos al estado de Chihuahua, para que no se les ocurra, otra vez volver a venir a las presas a robarnos el agua, a robarnos nuestras ilusiones, a robarnos nuestros sueños”, enfatizó la candidata panista.

Asimismo, Josefina Vázquez Mota respaldó a Maru ya que es una mujer que ha dado resultados y que sabe gobernar, y aseguró que será la próxima gobernadora de Chihuahua.

“Hay una mujer nacida en Chihuahua que ha demostrado ser valiente, muy, muy valiente, que frente a los embates, a las agresiones, a la difamación no solamente ha dado un paso al frente, sino que esta aquí para ser la próxima gobernadora de Chihuahua”, finalizó.