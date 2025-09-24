Maru en tercer lugar de gobernadores, encuesta de Massive Caller

El grupo de analistas Massive Caller publicó el rancking de gobernadores y gobernadores de septiembre 2025 en donde el tercer lugar lo ocupa María Eugenia Campos Galván.

La mandataria de Chihuahua aparece con un 68.7 por ciento de aprobación, solo por debajo de sus homólogos Manolo Jiménez de Coahuila (68.9%) y de Tere Jiménez de Aguascalientes (69.4%).

Asimismo, la gobernadora de Chihuahua está en tercer lugar de aprobación ciudadana con un 54.3 por ciento, luego de Mara Lezama de Quintana Roo (54.4%) y Manolo Jiménez de Coahuila (55.9%).

Respecto a la percepción de inseguridad, Chihuahua ocupa el cuarto lugar con 34.5 por ciento, solo por debajo de Yucatán (28.9%), Baja California Sur (26.6%) y Coahuila (25.9%).