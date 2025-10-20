Maru de los liderazgos más notables del PAN, Morena trata de desgastar su imagen: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván es una de las figuras más fuertes del Partido Acción Nacional (PAN) y en ese sentido, consideró que Morena se ve obligado a intentar descartar su imagen política.

Ello en relación a los señalamientos que hizo Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, sobre algunas de las personas que asistieron al relanzamiento del PAN, acusando a la gobernadora Maru Campos de incrementar los índices de pobreza, de no contar con obras significativas y de corrupción.

Al respecto, De la Peña Grajeda mencionó que resulta evidente el intento de llevar la opinión pública a otros temas distintos como la red de huachicol fiscal o el Tren Maya.

“Donde le pongan la mano, en el Tren Maya es lo mismo, en Dos Bocas es lo mismo. Está clarísimo dónde se han cometido este tipo de excesos y seguramente también hay una carga por la presencia de la gobernadora a nivel nacional”.

Asimismo, reiteró que es evidente que la corrupción ha sido una constante en el Gobierno Federal durante los últimos 7 años.

“La gobernadora es uno de los liderazgos más notables que tiene ese partido y que tiene la ciudadanía, no solo en Chihuahua, sino a nivel nacional y evidentemente ellos se sienten con la obligación de tratar de desgastar la figura de la gobernadora”.