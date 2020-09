Maru Campos se queda con agricultores en La Boquilla

Noticias de Chihuahua.-

La alcaldesa de Chihuahua capital, Maru Campos, llegó esta tarde a la presa La Boquilla, en donde permanecerá toda la noche para hacer guardia junto a los productores agrícolas.

“Esta causa es muy digna. No es un tema político, los agricultores no arriesgarían su vida por politiquería. El agua es un tema que nos perjudica de todos. Tenemos que deslindarlo de estas aseveraciones tan burdas y perversas que ha hecho el Gobierno Federal”, dijo la Presidenta Municipal.

Respecto a los cientos de elementos de la Guardia Nacional que mantienen rodeada La Boquilla, la Alcaldesa dijo que “es una lástima que la Guardia Nacional esté funcionando para esto y no esté tocando al crimen organizado, no ayude a las policías. En la capital, la seguridad la resguarda la Policía Municipal. No tenemos apoyo ni de la Federal ni de la Policía Estatal, debería estar en Ciudad Juárez, en Chihuahua Capital, en la Sierra Tarahumara, no minando la dignidad y la integridad de los agricultores en esta lucha que es el agua”.