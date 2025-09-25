Maru Campos inaugura ExpoGan 2025

Acompañó a los agremiados de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua

La gobernadora Maru Campos encabezó esta noche en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), la ceremonia de inauguración de la Feria ExpoGan 2025, que se desarrolla del 25 de septiembre al 5 de octubre en la capital del estado.

Ante la presencia de autoridades y miembros de las asociaciones ganaderas, la mandataria agradeció al presidente de la UGRCh, Álvaro Bustillos, el reconocimiento otorgado durante el evento a Víctor Cruz Russek, para honrar y resaltar su papel en el desarrollo de esta actividad económica en el estado.

Enfatizó que él y quienes se dedican a esta actividad tan importante para la entidad, se distingue por su voluntad y coraje para trabajar día con día y enfrentar las pruebas de la vida, como el reto de salud que afronta ho,y con la tenacidad propia de la ganadería de no rendirse jamás.

“Porque ser ganadero en estas tierras nunca ha sido sencillo: es enfrentar la sequía, el sol implacable y la incertidumbre de cada temporada. Es levantarse una y otra vez, sabiendo que la fuerza de la naturaleza es grande, pero más grande aún es la voluntad de quienes la trabajan”, dijo.

Afirmó la titular del Ejecutivo que esta fiesta ganadera es para todos, la celebración de ese esfuerzo. Un símbolo de la identidad chihuahuense, como un pueblo que no se quiebra, que resiste y que continuará sacándole prosperidad al desierto.

Dio a conocer que el Gobierno del Estado trabaja de manera coordinada con la UGRCh, en el proyecto de vigilancia para prevenir la llegada del Gusano Barrenador del Ganado y mantener el estatus sanitario con revisiones permanentes, más personal e inversiones históricas de prácticamente 420 millones de pesos (mdp) en sanidad agropecuaria.

Detalló que se mantiene un diálogo cercano con las autoridades estadounidenses, aunado a los más de 1,000 mdp destinados solo en este 2025, para los distintos apoyos en especie e infraestructura, con lo cual hacerle frente a la sequía.

“Hoy es cierto que en Chihuahua enfrentamos desafíos: el Gusano Barrenador, el cierre de las fronteras, la sequía que golpea a nuestro campo. Pero también es cierto que no están solos. Su Gobernadora, este Gobierno del Estado y la UGRCh seguiremos luchando por lo que es nuestro, para salir adelante de esos retos y nada nos va a detener”, subrayó.

Álvaro Bustillos agradeció a la mandataria por respaldar al sector y acudir al inicio de esta fiesta, pero sobre todo, por brindar su apoyo constante para enfrentar y superar los retos sanitarios de la actualidad, con la suma de voluntades y la colaboración como prioridad para garantizar el bienestar de las y los ganaderos de la entidad.

Aprovechó para reconocer a don Víctor Cruz, de quien expresó: “Es un gran consejero y un ser humano admirable. Es un ganadero de corazón, un empresario ejemplar, pero sobre todo, un ser humano de gran calidad, cuya vida ha sido inspiración para generaciones de emprendedores en Chihuahua y en todo el país”.

Para dar arranque formal a las actividades de la ExpoGan, Maru Campos encabezó el tradicional corte de listón oficial junto al presidente de la UGRCh, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla y las autoridades asistentes, y coronó a la representante de Guazapares como reina de la Feria en su edición 2025.