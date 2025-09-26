Maru Campos corona a reina ExpoGan 2025

EXPOGAN Chihuahua 2025 inició este 25 de septiembre y será hasta el 5 de octubre que celebre su edición 42, en un ambiente familiar en torno a una de las actividades pilares del estado: La ganadería.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Iván Bustillos Fuentes, habló de los retos que viven los ganaderos en la actualidad y la forma en la que mediante aliado se pueden superar.

Durante su mensaje, agradeció a la gobernadora de Chihuahua, Mtra. Maru Campos Galván, por respaldar a los ganaderos mediante el apoyo constante del Gobierno del Estado.

Asimismo, dirigió un mensaje de reconocimiento a Don Víctor Cruz Russek, a quien describió como un gran consejero del organismo, destacado empresario chihuahuense, reconocido ganadero y sobre todo, un gran amigo, que ha sido una inspiración para generaciones.

Para dar arranque formal a las actividades, la gobernadora Maru Campos encabezó el tradicional corte de listón oficial junto al presidente de la UGRCh, Álvaro Bustillos; el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla; el presidente del Comité EXPOGAN Chihuahua, Jorge Varela Vázquez; el secretario del Comité EXPOGAN, Carlos Ramos; el secretario de la UGRCh, Florencio Ramos, el tesorero del Organismo, Benito Fernández, las consejeras Alba Muñoz e Izamar Palma, así como el senador Mario Vázquez.

Dentro del evento, se coronó a la representante de Guazapares, Azul Portillo, como reina de EXPOGAN 2025.