Maru Campos agradece las muestras de cariño tras el fallecimiento de su esposo Víctor Cruz

La gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, expresó un profundo agradecimiento a la ciudadanía por las múltiples muestras de apoyo, afecto y solidaridad recibidas tras el fallecimiento de su esposo, el empresario Víctor Cruz Russek.

A través de un mensaje titulado “¡GRACIAS!”, la mandataria reconoció las palabras, abrazos y oraciones que, dijo, le han brindado fortaleza a ella y a su familia durante estos días de duelo.

“Gracias a todas y todos por sus muestras de cariño, por cada palabra, abrazo y oración que nos han hecho llegar en estos días tan difíciles. Nos han acompañado con amor, y eso nos da fuerza para seguir caminando”, expresó Campos Galván.

La gobernadora recordó el legado de su esposo con una frase significativa: “La vida, como nos enseñó Víctor, no se mide en lo que logramos, sino en lo que amamos”, subrayando que el amor y el apoyo de la gente han sido fundamentales para sobrellevar la pérdida.

“Hoy nuestro corazón sigue lleno de su amor y también del cariño de tanta gente buena que nos ha acompañado con respeto y solidaridad. Honraremos su memoria velando por los ideales de nuestra tierra, de nuestro Chihuahua y de nuestro país”, añadió.

El mensaje fue firmado por la propia gobernadora y las familias Cruz Guerrero, Cano Cruz y Cruz Deschamps, quienes agradecieron de corazón la cercanía y el acompañamiento de la sociedad chihuahuense en este difícil momento.