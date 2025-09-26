Maru Campos acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de Gobierno

La gobernadora Maru Campos acompañó a la presentación del primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en Ciudad Juárez.

Sheinbaum Pardo agradeció la presencia y colaboración de Maru Campos, a quien expresó su voluntad de trabajar por un mejor Chihuahua, sin importar las diferencias políticas.

“Es un informe institucional, por eso está aquí la Gobernadora, a quien agradezco enormemente su presencia. Sabemos que podemos tener posiciones políticas distintas, venimos de partidos diferentes, pero cuando se trata de gobernar Chihuahua, las dos gobernamos Chihuahua”, dijo.

El evento reunió a más de 12 mil ciudadanos en el Estadio de Béisbol Juárez Vive, donde la mandataria y miembros del gabinete estatal dieron seguimiento a los resultados del primer año de gestiones de la titular del Ejecutivo Federal.

Durante su mensaje, la presidenta señaló que el Estado Grande es una prioridad para la Federación, y anunció dos proyectos carreteros para mejorar la conectividad con nuevas rutas.

Maru Campos celebró los planes y proyectos presentados por el Gobierno Federal para la entidad.

“Estoy muy contenta con los anuncios de la presidenta para Chihuahua, especialmente en la intervención de las carreteras estatales, la vivienda y el acuerdo sobre el tema energético, en el que vamos muy adelantados”, expresó.

Al informe asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como los secretarios federales de Salud, Energía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Bienestar.

También estuvieron presentes la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y la titular de la Comisión Federal de Electricidad.

Por parte del gabinete estatal acudieron los secretarios de Gobierno, Santiago De la Peña; de Salud, Gilberto Baeza; de Seguridad Pública, Gilberto Loya; de la Función Pública, Roberto Fierro; de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera; y de Hacienda, José de Jesús Granillo.