“Marco Quezada debería de tener vergüenza y callarse la boca”, responde Félix Martínez

“El exalcalde Marco Quezada quien brincó del PRI a la 4T no tiene cara ni moral para venir a denostar al Gobierno Municipal que preside el alcalde Marco Bonilla, porque todavía tiene deuda con la sociedad chihuahuense a causa del Aeroshow”, señaló el regidor del PAN Félix Martínez en respuesta a los ataques que ha estado lanzando al Municipio.

«De verdad debería de tener un poquito de vergüenza y callarse la boca. Nosotros vamos a estar muy atentos y decirle a Marco Quezada que es un corrupto».

En esta administración se está tomando al “toro por los cuernos” y antes de que ocurra una desgracia se han tomado medidas preventivas en el fraccionamiento Monte Xenit en donde ya se iniciará con las evacuaciones de 32 familias que corren el riesgo de colapso en sus hogares.

Refirió el Regidor Martínez Adriano que, de manera simultánea se realizan acciones de prevención y atención en colonias tanto del sur como del norte de la ciudad de Chihuahua en donde decenas de familias se vieron afectadas por las inundaciones que generaron las lluvias del mes de junio y principios de julio.

“Por todos los frentes se está atendiendo a la población civil y buscando la manera de que las próximas lluvias no afecten a quienes habitan en zonas de alto riesgo” informó el Regidor.

Marco Quezada no tiene cara ni moral para hacer esos señalamientos públicos porque él dejó una deuda con el tema del Aeroshow cuando fue alcalde, lamentablemente dejó familias enlutadas y muchos lesionados de por vida.

Agregó que Marco Quezada ha sido uno de los alcaldes más corruptos que ha tenido la capital de Chihuahua y que se ha subido “al carro” del golpeteo mediático en busca de obtener votos, cuando ya ha demostrado ser un perdedor en las urnas.

“La administración de Marco Bonilla da Trabajo y Resultados y atiende todas las áreas afectadas además que mantiene una cercanía con la gente, por lo cual no vamos a permitir que por politiquería vengan a denostar a la administración municipal por lo que advirtió que advirtió que los Regidores del PAN saldrán en defensa del Alcalde sobre todo cuando las cosas se están haciendo de manera puntual y bien, concluyó.