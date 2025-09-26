Marco Bonilla tiende puentes con comunidad menonita y empresarios lácteos en Cuauhtémoc

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, recorrió la planta de Productos Lácteos Sanbuena, parte de JEDAECY Corporativo, en un encuentro con la comunidad menonita y empresarios de este sector estratégico, con el objetivo de fortalecer la colaboración y consolidar el desarrollo económico de Chihuahua.

Durante la visita, Bonilla dialogó con directivos sobre las necesidades de la industria y compartió cómo en la capital se han resuelto retos en materia de movilidad e infraestructura, proponiendo replicar acciones exitosas en la región.

El edil subrayó que la unión entre la capital y Cuauhtémoc es fundamental para detonar el potencial económico del estado. “Si a Cuauhtémoc le va bien, también le va bien a Chihuahua Capital”, expresó al exhortar a trabajar en una agenda conjunta que defienda a Chihuahua y genere crecimiento para todos.

Los empresarios reconocieron la importancia de este acercamiento y destacaron la visión de Bonilla para tender puentes entre sectores productivos y gobierno, a fin de alcanzar metas comunes en beneficio de la región y del estado.