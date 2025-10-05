Marco Bonilla lamenta muerte de Víctor Cruz y envía condolencias a la Gobernadora

El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, lamentó el fallecimiento del empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Maru Campos.

“Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Don Víctor Cruz Russek, chihuahuense ejemplar, hombre comprometido con el desarrollo económico del Estado y un ser humano como pocos.

Abrazo solidariamente a toda la familia Cruz Russek, a sus hijos Mónica Patricia, Víctor Manuel y Manuel Víctor y de manera muy especial a su Señora esposa, nuestra Gobernadora Maru Campos, rogando a Dios que el Altísimo les dé consuelo en estos difíciles momentos.

Junto a Karina, nos unimos en oración por su descanso eterno y una pronta resignación de todos sus seres queridos. Que Descanse en Paz”.

octubre 5, 2025 6:20 pm

