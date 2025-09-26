Marchan por los 43 de Ayotzinapa

La tarde de este viernes, alrededor de 300 personas salieron a las calles del Centro de la ciudad para manifestarse en memoria de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a once años de su desaparición.

La marcha avanzó por las principales vialidades del primer cuadro, recorriendo la calle Aldama, así como los alrededores de Palacio de Gobierno y la Presidencia Municipal, donde los participantes realizaron actos simbólicos y consignas para exigir justicia.

Con pancartas, mantas y consignas, los manifestantes recordaron a los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y señalaron que, pese al tiempo transcurrido, sus familias siguen sin obtener verdad ni justicia.

El movimiento se realizó de manera pacífica, bajo la vigilancia de elementos de la Policía Municipal que resguardaron la zona para permitir el paso de los contingentes y evitar incidentes.